Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уровень обеспечения охраны в гимназии в Казани, где в начале мая произошла стрельба.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

По его словам, на вопрос почему, директор ответила, что «родители были против».

«А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал глава СК.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.