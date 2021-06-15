Обвиняемый в нападении на школу в Казани доставлен в Москву для экспертизы

Арестованный за стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев доставлен в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка» и в ближайшее время будет отправлен в НИИ им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший изолятор с проверкой.

«Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признаёт вину. Но сотрудники изолятора говорят, что 12 июня, прибыв из Казани, он бросался и на решётки, и на сотрудников, называя себя богом», — сказал Мельников.

При этом правозащитник отметил, что Галявиев отказался от халяльной пищи, «поскольку он атеист».

В казанском СИЗО Ильназ Галявиев был поставлен на профилактический учёт как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству, добавил Мельников.

«Поэтому в «Бутырке» за ним установлен строгий надзор. Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие — встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами», — сказал ответственный секретарь ОНК.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.