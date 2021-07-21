«Одна из наиболее безопасных вакцин»: в РФПИ сообщили о производстве первой партии «Спутника V» во Вьетнаме

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» во Вьетнаме. В фонде подчеркнули, что данные, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что число привившихся от коронавирусной инфекции в столице превысило 4 млн человек. В России за минувшие сутки было выявлено 23 704 новых случая коронавируса, за это время выздоровели 22 584 человека, скончались 783 пациента.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» во Вьетнаме. Тестовая партия была произведена совместно с одной из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама VABIOTECH, уточнили в фонде.

«Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. РФПИ и VABIOTECH активно осуществляют процесс технологического трансфера. «Спутник V» получил регистрацию Министерства здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам 23 марта 2021 г.», — сообщили в РФПИ.

В фонде напомнили, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Данные регуляторов ряда стран, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, отметили в РФПИ.

«РФПИ и VABIOTECH активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера, чтобы упростить доступ к «Спутнику V» для населения Вьетнама. Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска «Спутника V», чтобы ускорить вакцинацию с помощью одного из лучших мировых препаратов», — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вместе с тем пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что город получил новую партию «Спутник V» в количестве 81 тыс. комплектов доз.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что прививочная кампания в городе идёт полным ходом, большинство людей ответственно относятся к своему здоровью, и стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжёлых последствий инфекции.

С начала массовой вакцинации в Петербурге прививку сделали более 1 миллиона 183 тысяч человек, из них более 800 тысяч получили оба компонента вакцины.

РИА Новости

© Антон Денисов

Напомним, накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что число привившихся от коронавирусной инфекции в столице превысило 4 млн человек, из них вторым компонентом привились уже свыше 2,2 млн человек.

За минувшие сутки в стране было выявлено 23 704 новых случая коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (3254), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1939). За это время выздоровели 22 584 человека, скончались 783 пациента.

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Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 030 240, с начала пандемии в России выздоровели 5 404 797 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 150 705 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 160,3 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1 297 человек с COVID-19, 104 пациента скончались.

«На ИВЛ находятся 579 человек», — говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что вакцинацию от COVID-19 уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы. По данным на 20 июля, прививку от коронавируса поставили 84% сотрудников Департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур.

В свою очередь в территориальном органе Росздравнадзора заявили, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

«Мы выявляем в интернете сайты или публикации в соцсетях, где некие граждане предлагают купить у них «ковидные сертификаты». Ни нам, ни обычным покупателям заранее не известно, будут ли данные такого сертификата внесены в базу вакцинированных, как обещают мошенники, или же торговцы продают просто фальшивый документ», — рассказал руководитель органа Роман Курынин.

Он уточнил, что инспекторы выявляют фальшивые сертификаты, аннулируют их и в обязательном порядке извещают работодателей россиян, купивших сертификаты.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса.

«Чем шире распространение (вируса. — RT), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасным, чем «дельта»-вариант, который сейчас наносит столько ущерба», — цитирует его ТАСС.