Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников

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Московские торговые сети сообщили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников.
Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников
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Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей компаний.

«Мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора», — сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин отметил, что «непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети».

«У нас 60% уже привитых, а остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках. Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы», — сообщила директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова.

Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова отметила, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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