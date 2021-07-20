Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников
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Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей компаний.
«Мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора», — сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин отметил, что «непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети».
«У нас 60% уже привитых, а остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках. Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы», — сообщила директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова.
Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова отметила, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.