Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников

Московские торговые сети сообщили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников.

Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей компаний.

«Мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора», — сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин отметил, что «непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети».

«У нас 60% уже привитых, а остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках. Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы», — сообщила директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова.

Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова отметила, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.