В Туве сообщили о мерах по вакцинации отдельных групп граждан

В связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19 главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление о проведении обязательной вакцинации для определённых групп населения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«В республике привиты мало работников в сферах с наибольшим риском заражения. Должны быть вакцинированы в количестве не менее 60% от общей численности сотрудников организаций», — заявила Салчак во время оперативного совещания правительства.

Пресс-служба главы республики уточняет, что вакцинация станет обязательной для студентов и лиц старше 65 лет, а также для медиков, работников образовательных структур и транспорта общего пользования.

Также в эту группу попадают сотрудники сферы обслуживания и соцработники.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 23 770 случаев заболевания коронавирусом.