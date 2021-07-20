В Туве сообщили о мерах по вакцинации отдельных групп граждан

Короткая ссылка
В связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19 главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление о проведении обязательной вакцинации для определённых групп населения.
В Туве сообщили о мерах по вакцинации отдельных групп граждан
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«В республике привиты мало работников в сферах с наибольшим риском заражения. Должны быть вакцинированы в количестве не менее 60% от общей численности сотрудников организаций», — заявила Салчак во время оперативного совещания правительства.

Пресс-служба главы республики уточняет, что вакцинация станет обязательной для студентов и лиц старше 65 лет, а также для медиков, работников образовательных структур и транспорта общего пользования.

Также в эту группу попадают сотрудники сферы обслуживания и соцработники.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 23 770 случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить