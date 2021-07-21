В РФПИ рассказали о производстве первой партии «Спутника V» во Вьетнаме

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» во Вьетнаме.

«РФПИ... и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама VABIOTECH объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи для контроля качества.

Ранее стало известно, что РФПИ и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.