В РФПИ рассказали о производстве первой партии «Спутника V» во Вьетнаме
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«РФПИ... и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама VABIOTECH объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.
Отмечается, что образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи для контроля качества.
Ранее стало известно, что РФПИ и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.