РФПИ и Serum Institute of India начнут выпуск российской вакцины в сентябре

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре, сообщил фонд.
РФПИ и Serum Institute of India начнут выпуск российской вакцины в сентябре
  • Reuters

«РФПИ объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объёмам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», — говорится в сообщении.

Не уточняется, идёт ли речь о «Спутнике V» или о «Спутнике Лайт».

Предполагается, что первая партия будет выпущена производителем уже в сентябре. Ежегодно на мощностях SII в Индии планируется производить более 300 млн доз препарата.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что ряд стран, включая Индию, проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить