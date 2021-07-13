РФПИ и Serum Institute of India начнут выпуск российской вакцины в сентябре
- Reuters
«РФПИ объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объёмам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», — говорится в сообщении.
Не уточняется, идёт ли речь о «Спутнике V» или о «Спутнике Лайт».
Предполагается, что первая партия будет выпущена производителем уже в сентябре. Ежегодно на мощностях SII в Индии планируется производить более 300 млн доз препарата.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что ряд стран, включая Индию, проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона».