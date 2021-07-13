РФПИ и Serum Institute of India начнут выпуск российской вакцины в сентябре

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре, сообщил фонд.

«РФПИ объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объёмам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», — говорится в сообщении.

Не уточняется, идёт ли речь о «Спутнике V» или о «Спутнике Лайт».

Предполагается, что первая партия будет выпущена производителем уже в сентябре. Ежегодно на мощностях SII в Индии планируется производить более 300 млн доз препарата.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что ряд стран, включая Индию, проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона».