Мантуров рассказал об интересе ряда стран к покупке «ЭпиВакКороны»
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Он отметил, что прорабатываются возможности экспорта по «ЭпиВакКороне».
«Кроме Венесуэлы, потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют ещё семь стран. Это Мексика, Вьетнам, Марокко, Пакистан, Индия, Аргентина и Бангладеш», — заявил Мантуров.
Ранее в ГНЦ «Вектор» заявили, что в России было произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 Свердловской области Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.