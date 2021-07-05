Мантуров рассказал об интересе ряда стран к покупке «ЭпиВакКороны»

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал, что, кроме Венесуэлы, ещё семь стран проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона» у России.
Мантуров рассказал об интересе ряда стран к покупке «ЭпиВакКороны»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он отметил, что прорабатываются возможности экспорта по «ЭпиВакКороне».

«Кроме Венесуэлы, потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют ещё семь стран. Это Мексика, Вьетнам, Марокко, Пакистан, Индия, Аргентина и Бангладеш», — заявил Мантуров.

Ранее в ГНЦ «Вектор» заявили, что в России было произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 Свердловской области Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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