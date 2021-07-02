В «Векторе» назвали число произведённых в России доз «ЭпиВакКороны»

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В ГНЦ «Вектор» заявили, что в России было произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
В «Векторе» назвали число произведённых в России доз «ЭпиВакКороны»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центра.

«ГНЦ ВБ «Вектор» и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 млн доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз, со складов отгружено более 2,4 млн доз», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих рассказала о вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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