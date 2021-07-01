В «Векторе» рассказали о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»

Короткая ссылка
Заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире канала «Россия 24» рассказала о вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».
В «Векторе» рассказали о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«От предыдущей формы «ЭпиВакКороны» она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — цитирует РИА Новости Непомнящих.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н».

Согласно данным на 1 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 538 142 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить