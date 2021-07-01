В «Векторе» рассказали о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»
- РИА Новости
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«От предыдущей формы «ЭпиВакКороны» она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — цитирует РИА Новости Непомнящих.
Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н».
Согласно данным на 1 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 538 142 случая COVID-19.