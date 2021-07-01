В «Векторе» рассказали о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»

Заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире канала «Россия 24» рассказала о вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

«От предыдущей формы «ЭпиВакКороны» она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — цитирует РИА Новости Непомнящих.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н».

Согласно данным на 1 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 538 142 случая COVID-19.