В Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса

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В Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, ревакцинироваться можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России, независимо от того, каким препаратом человек прививался первый раз.

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках», — отметил Собянин.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что в российских регионах началась повторная вакцинация против коронавируса, а также вакцинация уже перенёсших заболевание.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости переболевшим COVID-19 и ранее сделавшим прививку необходимо проходить ревакцинацию через шесть месяцев.

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