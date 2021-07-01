В Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса

В Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, ревакцинироваться можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России, независимо от того, каким препаратом человек прививался первый раз.

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках», — отметил Собянин.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что в российских регионах началась повторная вакцинация против коронавируса, а также вакцинация уже перенёсших заболевание.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости переболевшим COVID-19 и ранее сделавшим прививку необходимо проходить ревакцинацию через шесть месяцев.