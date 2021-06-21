Мурашко рассказал, когда нужно пройти ревакцинацию от коронавируса
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«Мы сегодня выработали определённые подходы, сейчас уже кладём их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъёма это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — цитирует его ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения общественной безопасности ревакцинация граждан от коронавируса является неизбежной.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» подходит для ревакцинации от COVID-19.
Также Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.