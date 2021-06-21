Мурашко рассказал, когда нужно пройти ревакцинацию от коронавируса 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в период подъёма заболеваемости переболевшим COVID-19 и ранее поставившим прививку необходимо проходить ревакцинацию через шесть месяцев.

«Мы сегодня выработали определённые подходы, сейчас уже кладём их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъёма это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения общественной безопасности ревакцинация граждан от коронавируса является неизбежной.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» подходит для ревакцинации от COVID-19.

Также Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.