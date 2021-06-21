Мурашко рассказал, когда нужно пройти ревакцинацию от коронавируса 

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в период подъёма заболеваемости переболевшим COVID-19 и ранее поставившим прививку необходимо проходить ревакцинацию через шесть месяцев.
Мурашко рассказал, когда нужно пройти ревакцинацию от коронавируса 
  • © РИА Новости

«Мы сегодня выработали определённые подходы, сейчас уже кладём их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъёма это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее»,  — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения общественной безопасности ревакцинация граждан от коронавируса является неизбежной.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» подходит для ревакцинации от COVID-19.

Также Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить