Гинцбург рассказал о ревакцинации «Спутником V»
- Reuters
«Ревакцинацию «Спутником V» можно делать. Никаких проблем абсолютно нет», — цитирует его РИА Новости.
Он напомнил, что также зарегистрирован однокомпонентный вариант вакцины — «Спутник Лайт».
Гинцбург рассказал, что препарат будет использоваться в том числе для того, чтобы поднять уровень антител.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что шанс умереть от коронавирусной инфекции для граждан, которые не делали прививку, составляет 1 к 30. Возможность летального исхода в результате COVID-19 для вакцинированных исключена.