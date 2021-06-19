Гинцбург рассказал о ревакцинации «Спутником V»

Российская вакцина «Спутник V» подходит для ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ревакцинацию «Спутником V» можно делать. Никаких проблем абсолютно нет», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что также зарегистрирован однокомпонентный вариант вакцины — «Спутник Лайт».

Гинцбург рассказал, что препарат будет использоваться в том числе для того, чтобы поднять уровень антител.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что шанс умереть от коронавирусной инфекции для граждан, которые не делали прививку, составляет 1 к 30. Возможность летального исхода в результате COVID-19 для вакцинированных исключена.