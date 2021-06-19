Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых

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Шанс умереть от коронавирусной инфекции для граждан, которые не проходили вакцинацию, составляет 1 к 30. Об этом в беседе с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее летальность почти в 100 раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть 1 к 30», — объясняет специалист.

Он также оценил шансы умереть от коронавируса вакцинировавшихся российскими препаратами граждан на основе данных по старым штаммам.

«Из 100 привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трёх привитых заболевших никто не умрёт», — сказал Болибок.

По его словам, у этих пациентов не будет тяжёлого течения болезни, которое может привести к летальному исходу.

«То есть, если вы привились, у вас шанс умереть от COVID-19 — ноль», — уточнил иммунолог.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в стране первым компонентом вакцинированы 19,7 млн человек, обоими компонентами — 16,1 млн граждан.

Только в Москве за сутки на прививку от коронавируса записались почти 42 тыс. человек.

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