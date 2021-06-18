Почти 42 тысячи человек записались на вакцинацию в Москве за сутки
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«Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы», — сказала она.
По её словам, «важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице.
Он также предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу.