Почти 42 тысячи человек записались на вакцинацию в Москве за сутки

На вакцинацию от коронавируса в Москве записались за последние сутки почти 42 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы», — сказала она.

По её словам, «важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице.

Он также предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу.