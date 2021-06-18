Почти 42 тысячи человек записались на вакцинацию в Москве за сутки

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На вакцинацию от коронавируса в Москве записались за последние сутки почти 42 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Почти 42 тысячи человек записались на вакцинацию в Москве за сутки
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы», — сказала она.

По её словам, «важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице.

Он также предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу.

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