Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Ситуация в Москве по распространению заболеваемости коронавирусом стремительно ухудшается», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что эта динамика является неожиданной, поскольку более 60% жителей города либо переболели, либо сделали прививки.
По его словам, ожидалось снижение заболеваемости.
Собянин рассказал, что, по предварительным данным, которые будут опубликованы 18 июня, число заболевших составит более 9 тыс. Мэр отметил, что это означает «рост заболеваемости в три раза».
Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается драматически.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.
Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.