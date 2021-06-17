Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемическая обстановка с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.
Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация в Москве по распространению заболеваемости коронавирусом стремительно ухудшается», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что эта динамика является неожиданной, поскольку более 60% жителей города либо переболели, либо сделали прививки.

По его словам, ожидалось снижение заболеваемости.

Собянин рассказал, что, по предварительным данным, которые будут опубликованы 18 июня, число заболевших составит более 9 тыс. Мэр отметил, что это означает «рост заболеваемости в три раза».

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается драматически.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.

Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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