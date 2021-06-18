В России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«На утро сегодняшнего дня в России первым компонентом вакцинировано 19,7 млн человек, обоими компонентами — 16,1 млн человек», — сообщила Голикова.
Ранее сообщалось, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались за последние сутки почти 42 тыс. человек.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.