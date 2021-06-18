В России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
В России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«На утро сегодняшнего дня в России первым компонентом вакцинировано 19,7 млн человек, обоими компонентами — 16,1 млн человек», — сообщила Голикова.

Ранее сообщалось, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались за последние сутки почти 42 тыс. человек. 

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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