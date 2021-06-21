Песков считает неизбежной ревакцинацию от коронавируса
- Reuters
«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал он на брифинге с журналистами.
Ранее сообщалось, что Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России как тяжёлую.
По его словам, «тенденции пока, скорее, плохие, чем хорошие».