Песков считает неизбежной ревакцинацию от коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения общественной безопасности ревакцинация граждан от коронавируса является неизбежной.
Песков считает неизбежной ревакцинацию от коронавируса
  • Reuters

«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее сообщалось, что Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России как тяжёлую.

По его словам, «тенденции пока, скорее, плохие, чем хорошие».

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