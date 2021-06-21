Песков прокомментировал идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу в России пока не идёт.

«Что касается анализов, действительно, это недешёвое удовольствие, каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся, мне неизвестно, по крайней мере, об этом», — сказал он на брифинге с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ситуация с коронавирусом остаётся тяжёлой, «тенденции пока, скорее, плохие, чем хорошие».

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с коронавирусной инфекцией по линии правительственного штаба и по линии руководителей регионов.