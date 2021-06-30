Минздрав: в России началась ревакцинация от COVID-19

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В пресс-службе Минздрава России сообщили, что в регионах страны началась повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19.
Минздрав: в России началась ревакцинация от COVID-19
  • Reuters

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что привиться или ревакцинироваться гражданин может любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в стране.

В случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьёзных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена вакцины на другую.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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