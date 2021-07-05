РФПИ сообщил о производстве тестовой партии «Спутника V» в Мексике

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о производстве тестовой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике.
РФПИ сообщил о производстве тестовой партии «Спутника V» в Мексике
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«РФПИ и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение.

В фонде отметили, что Мексика «стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило производство российской вакцины».

В апреле сообщалось, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь в борьбе с пандемией.

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