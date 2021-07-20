В Москве более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от COVID-19

В пресс-службе мэра и правительства Москвы назвали число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всего в столице вакцинированы свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 млн человек», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 20 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 006 536 пациентов с COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.