В Москве более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от COVID-19

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В пресс-службе мэра и правительства Москвы назвали число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Всего в столице вакцинированы свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 млн человек», — приводит ТАСС сообщение. 

Согласно данным на 20 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 006 536 пациентов с COVID-19. 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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