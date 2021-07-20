Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило 6 млн
- РИА Новости
Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончались 784 человека. Накануне число жертв COVID-19 составляло 719. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 149 922 человека.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 382 213 пациентов. За сутки выздоровели 22 218 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 18 764 пациента.
19 июля в России зарегистрировали 24 633 случая коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов, в том числе кишечные проявления. Он также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.