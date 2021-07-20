Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило 6 млн

В России за сутки зарегистрировали 23 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 006 536 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончались 784 человека. Накануне число жертв COVID-19 составляло 719. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 149 922 человека.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 382 213 пациентов. За сутки выздоровели 22 218 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 18 764 пациента.

19 июля в России зарегистрировали 24 633 случая коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов, в том числе кишечные проявления. Он также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.