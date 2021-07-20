Прививки от коронавируса сделали 77% сотрудников органов власти Москвы

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 77% сотрудников органов власти Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Прививки от коронавируса сделали 77% сотрудников органов власти Москвы
  • РИА Новости

В оперштабе уточнили, что, по данным на 20 июля, прививку от коронавируса поставили 84% сотрудников Департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур.

Ранее сообщалось, что в российской столице более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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