Суд рассмотрит 47 дел о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в Москве и области

В Территориальном органе Росздравнадзора заявили, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

Об этом сообщают «Известия».

В списке фигурантов — не менее 12 медицинских учреждений, как государственных, так и частных.

«Мы выявляем в интернете сайты или публикации в соцсетях, где некие граждане предлагают купить у них «ковидные сертификаты». Ни нам, ни обычным покупателям заранее не известно, будут ли данные такого сертификата внесены в базу вакцинированных, как обещают мошенники, или же торговцы продают просто фальшивый документ», — рассказал руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.

Отмечается, что инспекторы выявляют фальшивые сертификаты, аннулируют их и в обязательном порядке извещают работодателей лиц, купивших сертификаты.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.