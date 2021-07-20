В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V»

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Санкт-Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» в количестве 81 тыс. комплектов доз, сообщает пресс-служба администрации города.
В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

Отмечается, что расфасованный по одной дозе в ампуле препарат поступил на фармацевтическую базу.

«Город делает всё необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной», — цитируют «Невские новости» заявление губернатора города Александра Беглова.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия высказалась о возможности обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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