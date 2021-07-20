В Роспотребнадзоре высказались о возможности обязательной вакцинации в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия в эфире интернет-газеты «Фонтанка.Ру» высказалась о возможности обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге.

Она заявила, что «в случае необходимости это возможно».

«Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — добавила Чхинджерия.

Согласно данным на 20 июля, в России за сутки зарегистрировали 23 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 006 536 пациентов с COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.