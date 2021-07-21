Глава ВОЗ предупредил о риске появления более опасного штамма COVID-19

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса.

«Чем шире распространение (вируса. — RT), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, чем больше штаммов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет «увернуться» от вакцин.

Ранее Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста новых случаев COVID-19.