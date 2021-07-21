Глава ВОЗ предупредил о риске появления более опасного штамма COVID-19

Короткая ссылка
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса.
Глава ВОЗ предупредил о риске появления более опасного штамма COVID-19
  • Reuters
  • © Alexandre Meneghini

«Чем шире распространение (вируса. — RT), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, чем больше штаммов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет «увернуться» от вакцин.

Ранее Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить