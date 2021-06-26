«Передовой и надёжный»: чем уникален российский дизель-газотурбинный агрегат М55Р для кораблей ВМФ

Для строящихся сейчас фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут поставлены четыре дизель-газотурбинных агрегата М55Р. Такой контракт был подписан между Объединённой двигателестроительной корпорацией и заводом «Северная верфь», который строит эти корабли. М55Р был создан на замену силовым установкам, которые до 2014 года поставлял Киев. Эксперты отмечают, что российский агрегат изготовлен на уровне зарубежных аналогов и превосходит украинские двигатели по КПД и эксплуатационному ресурсу. Как полагают специалисты, благодаря запуску серийного производства М55Р Россия получила возможность в полной мере реализовать программу строительства фрегатов дальней морской зоны.

Петербургский завод «Северная верфь» получит четыре дизель-газотурбинных агрегата (ДГТА) М55Р для строящихся фрегатов дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Соответствующий контракт был заключён между судостроительным предприятием и Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в «Ростех») на полях Международного военно-морского салона, который проходит в эти дни в городе на Неве.

На церемонии подписания договора директор «Северной верфи» Игорь Орлов назвал ОДК надёжным изготовителем ДГТА для фрегатов проекта 22350.

«Корпорации в достаточно сжатые сроки удалось успешно организовать импортозамещение, создать турбины необходимых технических параметров, по меньшей мере не уступающие зарубежным аналогам, и наладить их серийное производство», — цитирует Орлова пресс-служба «Ростеха».

В свою очередь, заместитель генерального директора ОДК Виктор Поляков заявил, что нынешнее соглашение увеличивает общее количество законтрактованных агрегатов до 12 единиц, обеспечивая поставки вплоть до 2025 года. По его словам, имеющиеся компетенции в сфере морского газотурбостроения позволяют предприятиям госкорпорации удовлетворять потребности ВМФ.

«Ключевой элемент импортозамещения»

По данным ОДК, силовыми установками М55Р будут укомплектованы шесть фрегатов: «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

На сегодняшний день в составе ВМФ два таких сторожевых корабля: «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Оба несут службу на Северном флоте.

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Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого круга задач: борьбы с кораблями и подлодками противника, уничтожения наземных целей, обеспечения противолодочной и противоракетной обороны, поддержки высадки десанта, охраны государственных границ и защиты гражданских судов.

Эти корабли могут вести стрельбу ракетами 3М-14 «Калибр», 3М55 «Оникс» и гиперзвуковыми боеприпасами «Циркон». Также в арсенал фрегатов входят зенитные комплексы 3К96-2 «Полимент-Редут», противолодочные системы 91Р2 и противоторпедные изделия «Пакет-НК».

Первые серийные корабли проекта 22350 оснащены 16 ячейками для вертикального пуска крылатых и зенитных ракет. Теперь же «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», заложенные в 2020 году, получат 24 шахты, что, по словам экспертов, существенно увеличит их боевую мощь по сравнению с предшественниками.

«Эти фрегаты категорически нужны флоту, особенно с учётом постепенного вывода из эксплуатации советских крейсеров, эсминцев и больших противолодочных кораблей. Фрегаты проекта 22350 в перспективе составят основу надводного флота, способного действовать в дальней морской зоне и на просторах Мирового океана», — сказал RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. В беседе с RT он отметил, что эксплуатация фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» подтвердила высокие качества, заложенные в корабли проекта 22350.

«Они обладают мощным ракетным вооружением, в том числе зенитным. К тому же идёт модернизация: новые серийные корабли будут иметь несколько большее водоизмещение, улучшенный состав радиоэлектронного оборудования и ракетного вооружения. Без таких фрегатов не получится успешно выполнять задачи не только вблизи своих берегов, но и в океанской зоне», — пояснил Мураховский.

Как подчёркивают эксперты, реализация уникальной для ВМФ программы строительства фрегатов дальней морской зоны была бы невозможна без успешного завершения работ и испытаний установки М55Р.

Этот агрегат стал первым российским морским двигателем, полностью изготовленным отечественными предприятиями.

Запуск его производства был продиктован потребностями импортозамещения. До 2014—2015 годов российская промышленность закупала продукцию украинской двигателестроительной индустрии. Разработчиком ДГТА является «ОДК-Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область).

Проектирование цифрового двойника морского газотурбинного двигателя нового поколения

© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

«Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов ПАО «ОДК-Сатурн» — уникальном для России объекте, введённом в строй в 2017 году, ставшим ключевым элементом импортозамещения», — говорится в материалах «ОДК-Сатурн».

Задача импортозамещения решена

М55Р — важнейший элемент в составе главной энергетической установки кораблей проекта 22350. На каждом фрегате монтируется два агрегата — по одному на каждый борт. Электропитание обеспечивает дизель-генератор АДГ-1000НК разработки ООО «Уральский дизель-моторный завод» (Екатеринбург). Все материалы и комплектующие, использованные в М55Р, исключительно российского производства.

Создание ДГТА велось в кооперации с ведущими российскими предприятиями. В проектировке изделия рыбинским инженерам помогали специалисты Северного проектно-конструкторского бюро (Санкт-Петербург).

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Редуктор М55Р был изготовлен на ПАО «Звезда» (Санкт-Петербург), дизельная установка — в АО «Коломенский завод» (Подмосковье), локальные системы управления — в АО «Концерн «НПО «Аврора» (Санкт-Петербург).

В 2023 году М55Р получит цифрового двойника. По информации ОДК, это позволит управлять жизненным циклом силовой установки, повысит надёжность и коммерческую привлекательность российских морских двигателей.

«Цифровизация сокращает сроки и стоимость проектирования силовых установок, в том числе линейки морских газотурбинных двигателей нового поколения, помогает достичь расчётных характеристик, минимизирует затраты на изготовление опытных образцов, а также испытания и доводку двигателей», — цитирует пресс-служба ОДК генерального конструктора корпорации Юрия Шмотина.

Мощность М55Р составляет 27,5 тыс. л. с. при КПД 36,8%. Как отмечают в ОДК, по своим характеристикам ДГТА не уступает зарубежным аналогам. Как сообщил в декабре 2020 года генеральный конструктор «ОДК-Сатурн» Роман Храмин, ДГТА является одним из самых передовых и надёжных агрегатов.

«Самое важное, что освоено серийное производство составных частей газотурбинного агрегата. Освоены дизель, редуктор, двигатель и все компоненты этой системы, в том числе электронная, топливная аппаратура», — цитирует Храмина пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ярославской области.

Испытания дизель-газотурбинного агрегата М55Р

© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

По словам Мураховского, М55Р отличается от украинского образца увеличенным эксплуатационным ресурсом, более эффективной топливной системой и повышенным коэффициентом полезного действия.

«После разрыва Киевом военно-технических отношений с Россией нам пришлось в сжатые сроки создать испытательный стенд и подготовить производственную площадку. В итоге российский двигатель получился более совершенным. Он в лучшую сторону отличается по материалам, КПД, техническим и эксплуатационным характеристикам», — пояснил Мураховский.

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Как отмечал в 2017 году президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области, на момент прекращения поставок украинских газотурбинных агрегатов Россия не имела научно-производственного фундамента для удовлетворения потребностей флота в двигателестроительных изделиях.

Тем не менее, с точки зрения главы государства, задача импортозамещения данной продукции была решена быстро, уверенно и с высоким качеством.

«Мы создали фактически новую научную школу и новую отрасль по морскому двигателестроению, чего в России раньше никогда не было, мы всё покупали на Украине. Но не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил Путин.

Дмитрий Корнев констатирует, что разрыв военно-технического сотрудничества, на который пошёл официальный Киев, на несколько лет затормозил кораблестроительные программы РФ. «Не будем лукавить: сроки сдачи кораблей ВМФ тогда поползли вправо, и это относилось не только к фрегатам 22350», — сказал Корнев.

Однако, как считает эксперт, «время расставило всё по своим местам» и теперь ключевое значение для промышленности и ВМФ имеет то обстоятельство, что М55Р является исключительно российской разработкой, обеспечивающей полную технологическую независимость от Украины и Запада, где выпускаются морские агрегаты такого же класса.