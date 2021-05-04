«Максимально удобный процесс»: в Минздраве предложили вакцинировать пациентов из групп риска при выписке из стационара

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остаётся напряжённой, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания с представителями регионов. Он отметил важность формирования коллективного иммунитета посредством вакцинации населения «с обязательным акцентом на группы высокого риска». По его словам, речь идёт о пожилых россиянах, пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Мурашко предложил дать им возможность сделать прививку перед выпиской со стационарного лечения. За минувшие сутки в России выявили 7770 новых случаев COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остаётся напряжённой, поэтому решения относительно смягчения действующих ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте Федерации. На это обратил внимание глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания с регионами.

«Сегодня нам важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложнённого течения COVID-19. Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом», — подчеркнул министр.

«Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения. Вакцинация при этом должна быть добровольной и обеспечивать преемственность — через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашён для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства», — добавил Мурашко.

В свою очередь, другие участники совещания отметили, что прививочная кампания продолжается в период майских праздников и нерабочих дней, что позволяет россиянам получить вакцину в максимально удобное для них время.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7770 случаев коронавируса (это минимум с 26 сентября 2020-го), выздоровели 6755 человек, а 337 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 4 839 514 заболевших, из них выздоровели 4 457 044 человека, 111 535 скончались. Активными остаются 270 935 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 130,2 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, 153 тыс. из которых — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются порядка 505 тыс. человек.

По информации оперштаба, за минувшие сутки прироста новых заболевших коронавирусом не выявлено в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах. Прирост в 0,01% зафиксирован в Республиках Алтай и Тыва, а также в Сахалинской области; 0,02% — в Магаданской области.

В Москве выявлено 2050 новых случаев коронавируса. По информации оперштаба, госпитализировано 1070 человек, скончался 61 пациент. В Подмосковье за сутки подтверждено 625 новых случаев COVID-19. По информации властей региона, вакцинацию от коронавируса там прошли уже более 830 тыс. человек.

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«Более 830 тыс. человек в Подмосковье прошли вакцинацию от коронавируса, 40% из них — жители старше 60 лет. Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, торговых центрах. В течение всех майских праздников мобильные комплексы работают также в СНТ и ДНТ — всего в этом месяце туда запланировано около 1,3 тыс. выездов», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Тем временем в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам провести майские праздники за городом: «В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования».

Наряду с этим в ведомстве напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений несёт потенциальную опасность заболевания, а частое посещение гостей сопряжено со значительным увеличением риска инфицирования.

«В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы всё же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Помимо прочего в ведомстве пояснили, что средства индивидуальной защиты не способны привести к тепловому удару. В сообщении говорится, что маска не может существенным образом нарушить теплообмен человека. Вместе с тем отмечается важность постоянной смены масок по мере использования.

«В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается», — отметили в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» и индийский штамм

На фоне наблюдаемой в Индии тяжёлой ситуации с распространением коронавируса, которую в частности связывают с так называемым индийским штаммом заболевания, российский центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», намерен проверить эффективность препарата против этой мутации SARS-CoV-2.

Как заявила замруководителя центра Татьяна Непомнящих, организация ожидает получения образца для его изучения. Как рассказала в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, РФ запросила образец у индийской стороны.

«Сыворотки переболевших эффективно нейтрализуют как референсный штамм, так и британский вариант. При получении нами индийского штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним», — сказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия 1».

Создатели первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ранее выразили уверенность, что препарат способен противостоять индийскому штамму SARS-CoV-2. В дальнейшем индийская сторона, получившая партию вакцины «Спутник V», также выразила уверенность в эффективности препарата.