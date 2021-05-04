Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом

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Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.
Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом
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«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что общение на открытом воздухе не несёт большого риска заболевания.

Тем не менее, в ведомстве рекомендуют ограничить число контактов даже не открытом воздухе.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам на протяжении майских праздников в связи с пандемией коронавируса.

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