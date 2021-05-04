Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом
- globallookpress.com
«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что общение на открытом воздухе не несёт большого риска заболевания.
Тем не менее, в ведомстве рекомендуют ограничить число контактов даже не открытом воздухе.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам на протяжении майских праздников в связи с пандемией коронавируса.