Врач рассказал о мерах предосторожности в период майских праздников в связи с пандемией

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам на протяжении майских праздников в связи с пандемией коронавируса.

Болибок подчеркнул: чтобы полностью обезопасить себя, нужно сделать прививку.

Как отметил специалист, тем, кто ещё не сделал прививку, несмотря на праздники, расслабляться не стоит.

По словам врача, наиболее опасными местами являются метрополитен, автобусы, троллейбусы, электрички.

«Если вы планируете поездку на транспорте, то обязательно нужно использовать маску, защищать дыхательные пути от попадания аэрозоля с коронавирусом. Что касается совместного времяпрепровождения, культурных мероприятий — по возможности нужно участвовать в этом как можно меньше, лучше проводить подобные мероприятия на природе, на воздухе, потому что так концентрация аэрозоля очень низкая и вероятность заразиться очень маленькая», — пояснил он.

Также, по словам эксперта, в этот период лучше воздержаться от посещения общепита.

«Хуже всего — закрытые переполненные помещения, особенно если речь идёт о принятии пищи. Маску снимают, где-то чихают, кашляют, разговаривают во время приёма пищи — всё это создаёт дополнительные условия для распространения коронавирусной инфекции. Нужно воздержаться от посещения общепита, и, если вы планируете поездку на общественном транспорте, обязательно используйте защиту в виде маски», — добавил он.

По мнению врача, по возможности лучше на майские праздники уехать за город и сократить количество контактов.

Он также заявил, что если всё-таки граждане отправляются в поездку в этот период и вынуждены провести длительное время, например, в самолёте, то стоит взять с собой комплект одноразовых масок и менять их каждые два часа.

Кроме того, Болибок предупредил, что местом повышенного риска является очередь на посадку, в которой чаще всего не соблюдается социальная дистанция.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на майские праздники следует приостановить проведение массовых мероприятий, желательно, чтобы россияне провели эти дни в кругу семьи и на свежем воздухе.