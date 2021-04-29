Россия запросила образец индийского штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр «Вектор», работает в круглосуточном режиме», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с быстрым распространением нового штамма COVID-19, такая как в Индии, может произойти в любой стране.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».