Россия запросила образец индийского штамма коронавируса

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Россия запросила образец индийского штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Россия запросила образец индийского штамма коронавируса
  • РИА Новости

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр «Вектор», работает в круглосуточном режиме», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с быстрым распространением нового штамма COVID-19, такая как в Индии, может произойти в любой стране.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».

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