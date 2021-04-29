ВОЗ предупредила о возможности быстрого распространения индийского штамма

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с быстрым распространением нового штамма COVID-19, такая как в Индии, может произойти в любой стране.

«Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к вариантам, представляющим интерес, и мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране», — приводит РИА Новости слова Клюге.

По его словам, «когда меры личной защиты ослабляются, когда происходят массовые собрания, когда существует очень много вариантов и когда охват вакцинации очень низок, это может создать идеальный шторм в любой стране».

Ранее в ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире.