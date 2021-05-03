Pfizer предоставит Индии помощь в борьбе с коронавирусом на $70 млн

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Фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что окажет Индии помощь в борьбе с коронавирусом и бесплатно предоставит лекарственные препараты на сумму $70 млн.
Pfizer предоставит Индии помощь в борьбе с коронавирусом на $70 млн
  • Reuters

«Среди этих препаратов — стероиды для лечения воспалений, антикоагулянты для предотвращения образования тромбов и антибиотики против вторичных бактериальных инфекций… Стоимость этих препаратов превышает $70 млн, они будут предоставлены незамедлительно», — приводит РИА Новости слова главы компании Альберта Бурлы.

Как отметил Бурла, на данный момент первостепенная задача связана с лечением инфицированных. 

При этом, сказал он, вакцина пока не зарегистрирована в Индии, хотя компания подала соответствующую заявку несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что в Марокко и Алжире выявили первые случаи индийского штамма COVID-19.

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