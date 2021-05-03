В Марокко и Алжире выявили первые случаи индийского штамма COVID-19

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В Касабланке (Марокко) зафиксированы два случая индийского варианта коронавируса, в провинции Типаза (Алжир) — шесть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения министерств здравоохранения этих государств.
В Марокко и Алжире выявили первые случаи индийского штамма COVID-19
  • Reuters

По информации ТАСС, в Марокко «первый случай зафиксирован у человека, приехавшего из-за границы, а второй — у одного из его контактов, иностранца, проживающего в Марокко».

В Марокко количество подтверждённых случаев коронавируса с начала пандемии составляет порядка 512 тыс.

В Алжире с начала пандемии выявлено более 122 тыс. случаев COVID-19.

Ранее в Иордании выявили первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса.

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