В Марокко и Алжире выявили первые случаи индийского штамма COVID-19
- Reuters
По информации ТАСС, в Марокко «первый случай зафиксирован у человека, приехавшего из-за границы, а второй — у одного из его контактов, иностранца, проживающего в Марокко».
В Марокко количество подтверждённых случаев коронавируса с начала пандемии составляет порядка 512 тыс.
В Алжире с начала пандемии выявлено более 122 тыс. случаев COVID-19.
Ранее в Иордании выявили первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса.