«Под наблюдением находятся более 300 тысяч человек»: Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID-19. При этом мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но эпидобстановку в городе нельзя назвать «критической». В Роспотребнадзоре призвали россиян записаться на вакцинацию от COVID-19 в предстоящие дни, которые объявлены нерабочими до 10 мая включительно. Согласно последним данным, как минимум одну дозу вакцины получили уже 13 млн россиян, полностью курс прошли около 9 млн граждан РФ.

В России за минувшие 24 часа выявили 8697 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7339 пациентов, 342 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 823 255. Выздоровели 4 443 922 человека, скончались 110 862.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве (2699), Санкт-Петербурге (718) и Московской области (650).

Как заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остаётся напряжённой.

«Под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (заболевания. — RT)», — сказал он.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в российской столице эпидобстановка «не критическая», однако «наблюдается рост заболеваемости, поэтому надо беречься». Градоначальник призвал горожан в предстоящие выходные дни стараться снизить количество контактов.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в регионе не планируется введение ограничительных мер на майские праздники, при этом будут работать все пункты вакцинации. По его словам, тема участия в прививочной кампании против коронавируса должна быть обсуждена в кругу семьи: «Спутник V» работает, никаких патологий нет». Кроме того, глава Московской области заявил, что ношение масок в общественном пространстве стало правилом хорошего тона.

Накануне в Крыму сообщили об открытии курортного сезона. Между тем в регионе сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам главы межрегионального управления ведомства Натальи Пеньковской, начиная с третьей декады марта в республике фиксируется подъём заболеваемости, и на сегодняшний день не наблюдается тенденции к снижению.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная добавила, что добиться прекращения распространения COVID-19 можно будет тогда, когда сформируется иммунная прослойка из более чем половины граждан страны.

«Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60—70%», — приводит её слова РИА Новости.

Согласно данным, приведённым в эфире телеканала «Россия 1», обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн россиян, первым компонентом привились 13 млн граждан РФ.

В России ежедневно вакцинируются около 200—300 тыс. человек, указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием (по возвращении из-за границы. — RT). Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли чётко сказать, что если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен», — добавила она.

Массовая вакцинация от коронавируса проводится в России с 18 января. В гражданском обороте находятся три отечественные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что в РФ проведено более 129,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 507 тыс. человек.

В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи выразил благодарность России после поставки первой партии «Спутника V» за оказание поддержки республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Глубоко ценим поддержку со стороны давнего друга, России. Более десяти лет особого и привилегированного стратегического партнёрства», — написал он в Twitter.

This is the 1st consignment of 1.5 lakh doses of Sputnik-V vaccine with millions of doses to follow. Plans to 'Make in India' for use in 🇮🇳, 🇷🇺 & 3rd countries. Deeply value support from long-standing friend Russia. Over a decade of 🇮🇳🇷🇺 special & privileged strategic partnership pic.twitter.com/3CDc8yFRK0 — Arindam Bagchi (@MEAIndia) May 1, 2021

Представитель индийского МИД подчеркнул, что российская вакцина ускорит национальную прививочную кампанию, в которой уже задействованы местная вакцина Covaxin и индийский вариант вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета под названием Covishield.

Между тем в Индии обновился антирекорд по количеству летальных исходов за сутки — 3689. Ранее максимум составлял 3645 погибших, этот показатель был зафиксирован 28 апреля. При этом за последние сутки в республике выявили 392 488 заболевших COVID-19.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (19,5 млн) и четвёртое место по количеству летальных исходов (215 тыс.). Лидируют по обоим этим показателям Соединённые Штаты Америки — 32,3 млн и 576 тыс.

В общей сложности в мире число заболеваний COVID-19 превысило 152 млн. От осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 3,19 млн человек.