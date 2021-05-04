В Молдавии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»

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В Молдавии началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», сообщил государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Игорь Куров.
В Молдавии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»
  • © РИА Новости / Владимир Живойинович

«В пятницу вечером была доставлена 71 тыс. доз второго компонента российской вакцины, из которых 31 тыс. доз сразу была отправлена в Приднестровский регион. Остальные вакцины распределяются по всей республике, во вторник они уже используются в центрах вакцинации», — цитирует его Интерфакс.

1 мая партию второго компонента «Спутника V», поступившую в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, доставили в Приднестровье.

В конце марта в Молдавии стартовала вакцинация медиков от коронавируса препаратом Pfizer.

В Молдавии зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и российская «Спутник V».

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