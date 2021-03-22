В Молдавии начинается вакцинация медиков препаратом Pfizer

Короткая ссылка
Вакцинация медиков от коронавируса препаратом Pfizer начнётся в Молдавии 23 марта.
В Молдавии начинается вакцинация медиков препаратом Pfizer
  • Reuters

«Иммунизация вакциной Pfizer/BioNTech начнётся 23 марта, министерство подписало распоряжение о распределении 12 282 доз этой вакцины из партии, поступившей через платформу COVAX в территориальные центры общественного здоровья», — приводит ТАСС сообщение Минздрава республики.

Молдавия получила 19 марта 24 570 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. Планируется, что вакцинироваться смогут медицинские работники, а также другие лица, которые должны получить прививку на первом этапе вакцинации. 

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Молдавии превысило 215 тысяч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить