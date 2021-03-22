В Молдавии начинается вакцинация медиков препаратом Pfizer

Вакцинация медиков от коронавируса препаратом Pfizer начнётся в Молдавии 23 марта.

«Иммунизация вакциной Pfizer/BioNTech начнётся 23 марта, министерство подписало распоряжение о распределении 12 282 доз этой вакцины из партии, поступившей через платформу COVAX в территориальные центры общественного здоровья», — приводит ТАСС сообщение Минздрава республики.

Молдавия получила 19 марта 24 570 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. Планируется, что вакцинироваться смогут медицинские работники, а также другие лица, которые должны получить прививку на первом этапе вакцинации.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Молдавии превысило 215 тысяч.