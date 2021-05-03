В ВОЗ назвали возможные сроки оценки «Спутника V»

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что эксперты ВОЗ могут в конце июня или в июле провести оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для включения её в список рекомендованных для экстренного применения препаратов.

По её словам, специалисты изучат «производственную и клиническую практику» в России касательно «Спутника V».

«Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной практике, эта вакцина может затем быть оценена технической экспертной группой», — цитирует ТАСС Симао.

По её словам, в ВОЗ ожидают, что «это, скорее всего, произойдёт в конце июня или, возможно, в июле».

В апреле в ВОЗ сообщали, что проведение инспекции производственной практики «Спутника V» экспертами организации и Европейским агентством лекарственных средств запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.