В ВОЗ назвали возможные сроки оценки «Спутника V»
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По её словам, специалисты изучат «производственную и клиническую практику» в России касательно «Спутника V».
«Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной практике, эта вакцина может затем быть оценена технической экспертной группой», — цитирует ТАСС Симао.
По её словам, в ВОЗ ожидают, что «это, скорее всего, произойдёт в конце июня или, возможно, в июле».
В апреле в ВОЗ сообщали, что проведение инспекции производственной практики «Спутника V» экспертами организации и Европейским агентством лекарственных средств запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.