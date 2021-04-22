В ВОЗ назвали сроки инспектирования производства вакцины «Спутник V»

Проведение инспекции производственной практики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» экспертами Всемирной организации здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня, сообщили в ВОЗ.

«В апреле совместная группа EMA / ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня — в даты, согласованные с производителем», — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины «Спутник V».

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ летом.