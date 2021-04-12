ВОЗ планирует проинспектировать производство вакцины «Спутник V»

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.
ВОЗ планирует проинспектировать производство вакцины «Спутник V»
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«Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

Как следует из документа, для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях, инспекции на производство не проводились.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения при чрезвычайных ситуациях.

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