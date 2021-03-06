Мурашко обсудил с главой ВОЗ заявку на одобрение «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения при чрезвычайных ситуациях.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что во время видеозвонка Мурашко и Гебрейесус затронули темы противодействия распространению коронавируса, в том числе вакцинация населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.

«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.