Мурашко обсудил с главой ВОЗ заявку на одобрение «Спутник V»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что во время видеозвонка Мурашко и Гебрейесус затронули темы противодействия распространению коронавируса, в том числе вакцинация населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.
«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.