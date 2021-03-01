Песков рассказал о заявках на вакцины против коронавируса от других стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.

«Российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной», — сказал Песков.

Он отметил, что заявок очень много.

«Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их всех удовлетворять, но обороты производственные растут каждую неделю», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

28 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

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