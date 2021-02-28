РФПИ подал заявку на разрешение использования вакцины «Спутник Лайт»
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«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — говорится в Twitter вакцины «Спутник V».
Предполагается, что вакцина станет доступна в марте.
Ранее в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт» в рамках международного клинического исследования третьей фазы, которая пройдёт также в ОАЭ среди лиц от 18 лет, ранее не проходивших вакцинацию «Спутником V» и не имеющих других противопоказаний.
17 февраля Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы «Спутника Лайт».