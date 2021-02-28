РФПИ подал заявку на разрешение использования вакцины «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — говорится в Twitter вакцины «Спутник V».

Предполагается, что вакцина станет доступна в марте.

Ранее в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт» в рамках международного клинического исследования третьей фазы, которая пройдёт также в ОАЭ среди лиц от 18 лет, ранее не проходивших вакцинацию «Спутником V» и не имеющих других противопоказаний.

17 февраля Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы «Спутника Лайт».