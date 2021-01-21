ВОЗ начнёт процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнёт процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутника V», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».