ВОЗ начнёт процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
ВОЗ начнёт процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V»
  • Reuters

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнёт процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутника V», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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