МИД России: «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ летом

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) летом.
МИД России: «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ летом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если всё это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Как отметил замглавы МИД России, это решение станет серьёзным подтверждением «правильности, нужности и эффективности нашей вакцины».

«Вы знаете, что мы уже заключили соглашения с более чем 60 странами и ещё с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведём такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», — добавил Вершинин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказала о переговорах с ВОЗ по «Спутнику V».

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