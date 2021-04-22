МИД России: «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ летом

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) летом.

Об этом он сказал по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если всё это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Как отметил замглавы МИД России, это решение станет серьёзным подтверждением «правильности, нужности и эффективности нашей вакцины».

«Вы знаете, что мы уже заключили соглашения с более чем 60 странами и ещё с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведём такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», — добавил Вершинин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказала о переговорах с ВОЗ по «Спутнику V».