Мурашко заявил о продолжении переговоров с ВОЗ по «Спутнику V»
- РИА Новости
«Мы также ведём переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», — цитирует его на специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН «Вакцина для всех» РИА Новости.
Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины «Спутник V».
В марте Мурашко обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V».
ВОЗ 22 января начала процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию «Спутника V».