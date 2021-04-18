Мурашко заявил о продолжении переговоров с ВОЗ по «Спутнику V»

Россия продолжает переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о завершении процедуры включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в число одобренных препаратов для применения при чрезвычайных ситуациях, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы также ведём переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», — цитирует его на специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН «Вакцина для всех» РИА Новости.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины «Спутник V».

В марте Мурашко обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V».

ВОЗ 22 января начала процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию «Спутника V».