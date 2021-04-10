«Начало клинических испытаний планируется уже осенью»: в России разрабатывают ещё одну вакцину от коронавируса

Учёные российского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева ведут разработку ещё одной вакцины от коронавируса. В НИИ рассказали, что препарат предназначен для интраназального применения и сделан на основе вируса гриппа. По словам представителей института, первые предварительные результаты ожидаются в ближайшее время, а клинические испытания могут начаться осенью. Тем временем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что осложнения после коронавируса возникают вдвое чаще, чем при болезни гриппом. Министр призвал россиян активнее проходить вакцинацию, отметив, что прививка позволяет избежать множества сопутствующих заболеванию проблем.

В России ведётся разработка ещё одной вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Препарат создаётся усилиями НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — отметил Мурашко.

По его словам, первые предварительные результаты работы над препаратом ожидаются в ближайшее время.

Директор НИИ Дмитрий Лиознов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что новая вакцина предназначена для интраназального применения и сделана на основе вируса гриппа. По его словам, речь идёт о технологии, похожей на использованную при создании вакцины «Спутник V», но в случае нового препарата используется вирус гриппа. Он выразил надежду, что эффект будет таким же хорошим, как у других российских вакцин.

«Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зима — следующая весна, препарат будет доступен», — добавил он.

Напомним, что в настоящее время в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первым препаратом этой категории в стране стал «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Регистрация этой вакцины в РФ состоялась в августе 2020 года.

В октябре 2020 года в России зарегистрировали препарат «ЭпиВакКорона», созданный учёными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третья вакцина, «КовиВак» Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, прошла регистрацию в феврале 2021 года.

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Отметим, что процедуру регистрации в Минздраве также проходит вакцина «Спутник Лайт», которая представляет собой разновидность препарата «Спутник V» с однократным введением. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что иммунитет от «Спутник Лайт» сохраняется на протяжении 4-5 месяцев.

Мурашко заявил о важности вакцинации

Глава Минздрава РФ также высказался о важности вакцинации и вероятности возникновения осложнений после заболевания коронавирусом. Он призвал старшие возрастные группы населения сделать прививки.

«Самый главный элемент — это вакцинация. Мне хотелось бы, чтобы лица старше 80 лет 100-процентно прошли вакцинацию», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что каждый третий пациент старше 80 лет при заболевании оказывается в группе высочайшего риска.

По его словам, лица старше 60 лет также относятся к приоритетной группе населения, которая в первую очередь должна получать вакцину. Министр уточнил, что около 46% вакцинированных к настоящему времени лиц находятся в возрасте старше 60 лет.

Мурашко также привёл данные, согласно которым осложнения после коронавируса возникают вдвое чаще, чем при заболевании гриппом. По его словам, население осознало весь перечень проблем, которые возникают при заболевании коронавирусом, а также в случае появления осложнений. Министр добавил, что сегодня люди активно идут на вакцинацию.

«Последние научные публикации говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически вдвое больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями», — пояснил он.

Мурашко подчеркнул, что вакцина «позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий».

Наряду с этим министр также высказался, что российские вакцины эффективны и безопасны, что подтверждается не только в России — препарат «Спутник V» зарегистрирован уже в 60 странах.

Он напомнил, что в период после прививки и до формирования иммунитета существует риск развития заболевания. Мурашко продолжил, сказав, что некоторые журналистские сообщества необоснованно используют факты заболевания в первые дни после вакцинации как предлог для разговоров о якобы неэффективности препарата.

«Это недопустимо. Вакцина эффективна и безопасна», — подчеркнул министр.

«Спутник V» в Австрии

В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед возможной сделкой по закупке Австрией российской вакцины «Спутник V». В субботу, 10 апреля, он заявил, что переговоры на этот счёт подошли к концу.

«Спутник V» стал бы дополнительным ускорителем (вакцинации в Австрии. — RT) c объёмом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна», — приводит слова канцлера ТАСС.

Кроме того, СМИ сообщают о переговорах в австрийском парламенте о возможности самостоятельной регистрации «Спутник V» Австрией. Напомним, что препарат находится на рассмотрении Европейского агентства лекарственных средств.