Глава Евросовета заявил о разногласиях в ЕС по вопросу «Спутника V»

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Handelsblatt признал, что в Европейском союзе существуют разногласия относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Что касается «Спутника V», среди государств — членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности», — отметил он.

При этом он призвал для решения ситуации увеличить объёмы производства вакцин в ЕС и ускорить их поставки.

«Если мы в течение следующих нескольких недель ещё больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин», — подчеркнул Мишель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС «Спутника V» вызывает недовольство стран Европы.

4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».